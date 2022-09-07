Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivas Valisi’nden, Sivasspor’a UEFA maçı öncesi baklava dopingi Sivas Valisi’nden, Sivasspor’a UEFA maçı öncesi baklava dopingi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Groupama Arena Stadı’nda ilk 15 dakikası basın açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan bordo-mavililer, basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.