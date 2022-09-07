Groupama Arena Stadı’nda ilk 15 dakikası basın açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan bordo-mavililer, basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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