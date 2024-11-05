Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Eyüpspor - Hatayspor müsabakasının 19. dakikasında konuk ekibin bulduğu gol sonrası hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonun başlangıcında Rivas’ın topu kazanırken Umut Meraş’a faul yaptığı gerekçesiyle Yasin Kol, sahaya döndü ve golü iptal etti.

- Bodrum FK - Alanyaspor maçının 62. dakikasında Musah Mohammed’in Makouta’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Şansalan, Mohammed’in kural dışı hareketi nedeniyle sarı kartı iptal etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışına gösterdi.

- Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 52. dakikasında ev sahibi takımın köşe vuruşu sonrası ceza sahasında Okay Yokuşlu’nun vuruşunda top dışarı çıktı. VAR uyarısıyla hakem Oğuzhan Çakır, potansiyel penaltı incelemesi için kenara gelerek pozisyonu izledi. Djiku’nun Okay’a müdahalesini belirleyen Çakır, sahaya döndü ve Trabzonspor lehine penaltı çaldı.

- Aynı maçın 60. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü ile Banza’nın girdiği ikili mücadele sonrası hakem Oğuzhan Çakır, yeniden VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonun tekrarını izleyen Çakır, ikinci kez ev sahibi adına penaltı kararı verdi.

- Samsunspor - Antalyaspor müsabakasının 23. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu’na potansiyel penaltı kararı için uyarıda bulunuldu. Ceza sahası içinde Moussa Djenepo ile Emre Kılınç arasındaki pozisyonu izleyen hakem Tonusluoğlu, Djenepo’nun “topa vurduktan sonra ayağının kaçınılmaz olduğunu" söyleyerek sahaya döndü ve kararını değiştirmedi.