Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın programı ve hakemler şöyle:

2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı 23 Aralık Cuma, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Bu hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.

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