UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasından deplasmanda Antalyaspor karşısında 5-2’lık şok skor elde eden Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Lig’i Play-Off Turu rövanş maçında sahasında konuk edeceği FC Kopenhag maçı hazırlıklarına moralsiz başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ile başladıkları antrenmanı koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman 5’e 2, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak