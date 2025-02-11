Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Trabzonspor-Eyüpspor maçının VAR kaydını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maç ve alınan kararlar şöyle:

- Trabzonspor - Eyüpspor müsakasının 3. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Mehmet Türkmen’e, sahada inceleme önerildi. Pozisyonu izleyen Türkmen, ceza sahasına yapılan ortada bordo-mavili futbolcu Banza’nın, Ruben Vezo’ya yaptığı müdahaleyi faul olarak belirledi. Türkmen, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.