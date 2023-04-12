Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını eksik kadro ile sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman pas çalışması ve 5’e 2 ile devam etti. İdman dar alanda 5’e 5 oyunun ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Abdulkadir Ömür sol ayak parmağında darbeye bağlı çatlak nedeniyle antrenmanda yer almadı. Visca sağ hamstring kasında kas spazmı nedeniyle idmanda katılmadı. Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve ağırı olması nedeniyle Denswil, sol ayak dizinde ödem ve ağırı olması nedeniyle Serkan Asan, sağ baldırında kas spazmı olması nedeniyle Hamsik, baldırında kas spazmı olması nedeniyle Markovic ve tedavisi devam eden Dorukhan katılmadı.

Takımla birlikte kademeli olarak çalışmalara başlayan Trezeguet de kontrollü bir çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.