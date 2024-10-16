Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri bugün Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Başkanımız Ertuğrul Doğan’a ziyaretlerde Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, İdari İşler Sorumlumuz Ceyhun Eskici ile Tesisler ve Stadyum Sorumlumuz Hüseyin Ekşi eşlik etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Trabzon Ticaret Borsası’ndaki ziyarete ise Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hakan Canbakkal, Yavuz Selim Çakıroğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Ziyaretlerde Ertuğrul Doğan’a günün anısına plaket takdim edildi.