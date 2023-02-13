Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat’ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat’ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Depremde hayatını kaybeden antrenör Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı Depremde hayatını kaybeden antrenör Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 gerçekleştirildi. Dar alan oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.