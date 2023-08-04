Trabzonspor, altyapısından yetişen genç oyuncular Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz ile sözleşme yeniledi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi’nin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz için imza töreni düzenlendi. Arif Boşluk’un sözleşmesi 2028, Ali Şahin Yılmaz’ın sözleşmesi ise 2027 yılına kadar uzatıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, “Akademimizden A Takım’a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz’ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

İmza töreninde konuşma yapan Arif Boşluk duygularını aktararak, “Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A takımında çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor’da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” cümlelerine yer verdi.

Bordo-mavili forma altında uzun yıllar forma giymek istediğini belirten Ali Şahin Yılmaz ise, “Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor’da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur” ifadelerine yer verdi.