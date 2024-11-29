Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.00’da Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Alanyaspor, ligde 11 puanla 16. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu müsabakada Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Alanyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

17. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig’de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 27 gol atarken, Trabzonspor ise 22 gol kaydetti.

Alanya’daki maçlar

İki takım arasında Alanya’da oynanan 8 maçta ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor’un 4 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 2 galibiyet elde etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Şenol Güneş’in, Alanyaspor’a karşı mağlubiyeti yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş’ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Zorlu mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapacak.