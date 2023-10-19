Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana bordo-mavililerde tedavisi devam eden Orsic, milli takımında sol kasık bölgesinden sakatlanan Bakasetas, milli takımında sağ ayak bileğinde burkulma yaşayan Trezeguet, diz ağrısı yaşayan Fernandez, gribal enfeksiyonu bulunan Enis Bardhi, sağ arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Türkmen katılmadı. Nicolas Pepe ise kısmi olarak takım ile ve takımdan ayrı olarak kendine özel oluşturulan antrenmanda çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca önceki antrenmanda son ayak bileği burkulan ve tedbir amacı antrenmana katılmayan Onuachu da fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına başladı.

Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleşirken, bordo-mavililer antrenmanda taktik ve pas ağırlıklı çalıştı. Ayrıca saat 11.00’de yapılması planlanan antrenmandan önce Teknik Direktör Abdullah Avcı futbolcularla toplantı yaptığı için geç başladı.

Avcı, çalışma öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek de kısa bir süre sohbet etti.