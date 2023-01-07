Karadeniz ekibinde sarı kart cezalası olan Gomez, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Bartra ise Avcı’nın görev vermesi halinde Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Trabzonspor aynı gün özel bir uçakla Alanya’ya hareket edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapılan çalışmada dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

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