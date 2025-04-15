Trabzonspor, U19 takımında forma giyen 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Papara Park’ta düzelenen imza töreninde bordo-mavili kulüp 13 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Alihan Erdoğan, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Ekrem Terzi, Erolcan Çolak, Esat Yiğit Alkurt, Furkan Melikşah Özcan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan, Taha Emre İnce ve Yiğit Kemal Turan için düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka ve futbolcuların aileleri katıldı.

İmza töreninde konuşma yapan Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor’un geleceğine imza attıklarını belirterek, "Bu, yalnızca sizler için değil, kulübümüz için de çok özel bir gün. Bu gençler Akademimizde yetişti ve aynı zamanda Avrupa’nın en iyi dört takımı arasına girerek hepimize büyük bir gurur yaşattılar. Belki de 10 gün sonra Avrupa Gelişim Ligi şampiyonu olacaklar. Bu kolay elde edilen bir başarı değil. Bu, azmin, disiplinin, çok çalışmanın ve inancın zaferidir. Şimdi bu başarıyı bir adım daha ileri taşıyacak, profesyonel birer futbolcu olarak sahaya çıkacaksınız. Bu arma, sizler için bir hayalin simgesiydi; ama artık bir sorumluluğun da simgesi olacak. Yetenekleriniz sizi ‘iyi futbolcu’ yapar, ancak ekstra çalışmanız ve karakteriniz sizi ‘büyük futbolcu’ yapacaktır" dedi.

Kafkas, "Sahadaki mücadelenizin yanında, saha dışındaki duruşunuz da sizleri futbol dünyasında kalıcı kılacaktır. Bu noktaya gelmenizde emeği olan ailelerinize, Akademi Koordinatörümüz, efsanemiz Güngör Şahinkaya’ya, U19 Teknik Direktörümüz Eyüp Saka’ya, tüm akademi hocalarımıza, akademi ekibimize ve sizlerin o bitmeyen çabanıza yürekten teşekkür ediyorum. Akademi vizyonumuzu ortaya koyan, maddi-manevi her türlü imkanı sunan, disiplinden, sistemden ve modelden asla taviz vermeden oluşturduğu çalışma ortamı için Başkanımız Ertuğrul Doğan’a da şükranlarımı sunuyorum. Ve son olarak şunu ifade etmek isterim ki; siz artık sadece ‘akademiden gelen çocuklar’ değilsiniz. Siz, bu kulübün umudusunuz, yarınlarısınız. Bugün size imza attırıyoruz, ama aslında biz size güvenimizi mühürlüyoruz. UEFA Gençlik Ligi’nde şampiyon olsanız da olmasanız da bu şehir sizi alkışlamaya hazır. Bu şehir sizi bağrına basmaya hazır. Yeter ki formaya sadık kalın, kendinize inanın, mücadeleden ve inadınızdan asla vazgeçmeyin "dedi

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.