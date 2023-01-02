Trabzonspor, Süper Lig’de Perşembe günü konuk edeceği Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’de Perşembe günü konuk edeceği Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 17. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilirken, bordo-mavili takım taktik ağırlıklı çalıştı. Karadeniz ekibinde aşil tendonundan sakatlık yaşayan Hüseyin Türkmen, sol köprücük kemiği kırılan Edin Visca, çapraz bağ yaralanması yaşayan Dorukhan Toköz, gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar ve izinli olan Marek Hamsik antrenmana katılmazken, Stefano Denswil ve Serkan Asan antrenmanda kısmi olarak çalıştı. Bordo-mavili takımda Yusuf Erdoğan ise takımdan ayrı salonda çalışırken, geç başlayan antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelen teknik direktör Abdullah Avcı, "Yeni yıl hepimize, Trabzonspor’a tüm güzellikleri ve başarı getirsin. Bir saatlik gecikme oldu, toplantılar vardı. O yüzden kusura bakmayın, biraz uzun sürdü” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U17 Milli Takım ve U17 Trabzonspor takım kaptanı, genç yetenek Oğuzhan Yılmaz’ı, A Takım kadrosuna davet etti. Avcı, gelecek vaat eden oyuncuyu Antalya kampına da davet etmiş, genç sağ bek milli takım kadrosunda olmasından dolayı kampa katılamamıştı. A Takım kadrosuyla antrenmanlara çıkan Oğuzhan Yılmaz milli takımlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.