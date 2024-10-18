Trabzon’da yaşayan bir vatandaş mahallesinde bulunan evinin yanında bulunan binanın önüne atılan çöplere karşı ilginç bir yöntem buldu. Bina önüne astığı "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun” ve "Çöp atan Fenerli olsun” yazılı pankartları ile çöp sorununun ortadan kalktığını belirten İsmail Özçilingir, artık kimsenin bina önüne çöp atmadığını söyledi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Faroz Mahallesinde yaşayan 68 yaşındaki İsmail Özçilingir evinin önünde bulunan yere sürekli çöp atılmasının ardından yaşadığı duruma çözüm getirebilmek için farklı bir yönteme başvurdu. Bina önüne astığı "Buraya çöp atan Galatasaraylı olsun” ve "Çöp atan Fenerli olsun” yazılı pankartları ile çöp sorununun ortadan kaldıran İsmail Özçilingir, pankartları yabancı kiracıların çöplerini atmasından ötürü astığını dile getirdi. Özçilingir, "Buraya gelen yabancı kiracılar çöplerini devamlı buraya atıyorlardı. Burada evlerimiz var. Buraya atılan çöplerden dolayı uyku uyuyamıyorduk. Ondan dolayı aklıma böyle bir şey geldi. Trabzon halkı Fenerbahçe’yi sevmez, Galatasaray’ı sevmez. Zaten onların taraftarı da burada fazla yok" dedi.

"Benim Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili bir sorunum yok"

Trabzonsporlu olduğunu da dile getiren Özçilingir, "Ben Trabzonsporluyum. Mahalleli de gelinen bu durumdan memnun. Artık kimse buraya çöp atmıyor. Bu pankartlar ile birlikte çöp atma işi sona erdi. Benim Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili herhangi bir sorunum yok. Tamamen çöp sorununu çözmek için bu pankartları buraya astım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Adnan Hacıöz ise "Benim hemen yan tarafta bir dükkanım var. Bu pankartların olduğu yer önceden mahalle sakinlerinin getirip çöplerini attığı bir yerdi. Burada çok pislik oluyordu. Bunun önü kesilemedi. Yan komşumuz İsmail abi astı bu pankartları. Bu çöplerden dolayı dükkanın önünde oturamıyorduk. Bu pankartlar asıldıktan sonra buradaki çöplerden, kokudan, pislikten tamamen kurtulduk" ifadelerini kullandı.