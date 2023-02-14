Genç Trabzonlular Derneği, depremin ilk anlarından itibaren Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve bölgeye çok sayıda yardım gönderdi.

Genç Trabzonlular Derneği, depremin ilk anlarından itibaren Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve bölgeye çok sayıda yardım gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili etkileyerek yıkımlara neden olmuştu. Depremin ilk saatlerinden itibaren çevre illerden gelen vatandaşlar bölgede her türlü çalışmalara katıldı. Sosyal medya üzerinden Trabzonluların yardım tırıyla ilgili paylaşım yapan bir kullanıcı "Trabzon yardım tırını bırak, yardım filosu yollamış" diyerek teşekkür etti. Arama-kurtarma çalışmalarına depremin ilk anlarından itibaren katılan Trabzonlu gençler, enkaz çalışmalarında AFAD ekiplerine destek oldu. Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu, kendi bütçelerinden oluşan yardımları, depremzedelere ulaştırmak için özveri ile çalıştıklarını belirtti.

100 depremzedeye burs

Başkan Tufan Balekoğlu, 100 depremzede öğrenciye ise burs vereceklerini, Genç Trabzonlular Derneği olarak bu felakette, devletin ve milletin yanında her daim hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan Başkan Tufan Balekoğlu, Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’nde bulunan bir parkı yenileyeceklerinin sözünü de verdi.