Trabzonlu genç futbolcu Miraç Acer, Vanspor ile sözleşmesi bittikten sonra birçok takımın radarına girdi.

Trabzonlu başarılı genç futbolcu Miraç Acer, başarısı ile dikkat çekiyor. Önceki sezonda Vanspor ile play-off oynayan ve sözleşmesi sona eren genç futbolcu 32 maçta ilk 11’de sahaya çıkarak ligi 1 gol ve 2 asist yaparak kapattı. Trabzonspor’un Türk Telekomspor takımının alt yapısında 2006 yılında futbol hayatına başladıktan 4 yıl sonra Trabzonspor alt yapısına geçiş yapan 26 yaşındaki genç futbolcu sağ bek ve sağ stoper performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Stoper ve sağ bek oynayan, alternatif olarak da sol bek mevkisinde görev alabilen Acer, ilk profesyonel hayatına 2016-2017 sezonunda Düzyurtspor ile başladı. Daha sonra 2018-2019 sezonunda Hekimoğlu Trabzon FK ile şampiyonluk yaşayarak 2.lige yükselen ekipte forma giyen Acer, 2021-2022 sezonunda Bitexen Vanspor ile anlaşarak bu ekibe transfer oldu. Vanspor’da belli bir süre kaptanlık da yapan genç oyuncu 2022-2023 sezon sonu itibariyle sözleşmesi biterek takımdan ayrıldı.

Bonservisi elinde olan Miraç Acer, transfer döneminde birçok takımın radarına girdi.