Trabzon’da iş yerine gelen Arap turistin uykusu gelen oğlu için yere seccade sererek bir süre uyumasını sağlayan esnaf hareketi ile Arap turisti duygulandırdı.

Trabzon’da cep telefonunu tamir ettirmek için bir cep telefonu dükkanına gelen Arap turist, telefonunun tamirinin 1 saat sürecek olması nedeniyle iş yerinde beklemek istedi. O sırada kucağındaki uyumak üzere olan oğlu nedeniyle yorulunca imdadına iş yeri sahibi yetişti. Arap turistin uykusu gelen çocuğu için iş yerinin ortasına seccade serildi, çocuk telefon yapılıncaya kadar oracıkta uyudu. İş yeri sahibi Yavuz Akyüz bu hareketiyle Arap turist tarafından alnından öpülerek tebrik edilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Alnımdan öpmesi beni de şaşırttı"

Yaptığı hareket karşısında müşterisinin kendisini alnından öptüğünü ve bu duruma çok şaşırdığını belirten Akyüz, “Müşteri telefonunun arka kamera camını kırmıştı, bununla ilgili bizden yardım talep etti. Biz de kendisine işin 1 saat sürebileceğini ilettik. Kucağındaki çocuğu bırakacak yeri olmadığı için dükkânımızda beklemek istedi. Bu süre zarfında biz de kendisine oturması için sandalye verdik ama süre uzun olunca çocuğu elinde tutması da zorlaştı. Daha sonra bizden çocuğu nereye koyabileceği konusunda yardım istedi. Biz de kendisine seccadeyi göstererek ’Bunun üzerine yatsa olur mu?’ dedik, kendisi de ’Çok iyi olur’ dedi. Biz de dükkânın bir köşesine seccadeyi serdik ve çocuğunu uyuttu. Bu süre zarfında dükkâna giden, gelenler oldu. Sonrasında telefonunu yaptık ve kendisine teslim ettik, Bu onu çok memnun etti. Normalde sarılıp yüzümden öpmesini beklerken alnımdan öpmesi beni de şaşırttı" dedi.

İş yerine gelen ve durumu görenlerden de çok olumlu tepkiler aldığını belirten Akyüz "Gerek çevre esnaf gerek yakın çevremiz bizi kutladılar. Körfez ülkelerinden geldiğini düşünüyorum çocuk tahminim 6 yaşındaydı. Yaptığımız bu hareketi, Trabzon’daki bütün esnafların yapabileceğine kesin inanıyorum, hepsi de aynı şeyi yapardı. Daha farklı daha güzel şekilde hizmet eden insanlar da vardır. Hiç yaşamadığımız bir durum olduğu için böyle bir şey oldu. Trabzon’daki bütün esnaf aynı hassasiyeti kesinlikle gösterir bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.