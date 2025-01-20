Ankara’da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Elif Rana Yılmaz Türkiye 2.’si oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Elif Rana Yılmaz, Ankara’da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 2.’si oldu. 59 kilogramda mücadele eden Yılmaz, şampiyonada gösterdiği üstün performansla göz doldurdu.

Yılmaz, elde ettiği bu başarılı sonuçla, şubat ayında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Turkish Open Turnuvası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporcularının kazandığı başarılarla gurur duyarken, Elif Rana Yılmaz, ilerleyen dönemde hedeflerine ulaşarak uluslararası arenada da adından sıkça söz ettirmek istiyor.