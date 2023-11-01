Trabzonlu turizmcilerden oluşan heyet Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlenen turizm fuarına katıldı.

Fuarın son gününde Libyalı seyahat acentelerinin davet edildiği toplantıda seyahat acentelerine Trabzon tanıtımı yapıldı. İkili iş görüşmelerinin de yapıldığı davette ile iki ülke arasındaki turizmin gelişmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Fuar ile ilgili açıklama yapan turizmci Murtaza Karanfil ‘’Libya’da 35 yıllık deneyimimiz var. 35 yıldır Libyalı kardeşlerimizle el ele bu günlere geldik. İyi günde kötü günde hep birlikte olduk. Türkiye ve Libya’nın tarihten gelen samimi ilişkilerini devam ettirdik. Gerek firmamız gerekse Türkiye’den gelen diğer firmalar, Libya’da Türkiye’nin yumuşak gücü olmasını sağlayan ve iki ülke açısından ilişkilerde güven ortamını sağlamaya destek olan bazı yatırımları sürdürmektedir. Firmaların bu gayretlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya verdiği önem ve destek birleşince Libya halkının ülkemize olan samimiyeti artarak devam etmektedir. Yakın gelecekte Libya’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın turizm merkezi olacağını ön görmekteyiz” dedi.

Turizmci Murat Çavga ise Trablus’tan Trabzon’a tanıtımın hızlanması adına belediyeler arası kardeş şehir protokollerinin etkili olacağını dile getirdi. Çavga “Bu yönde Trablus Büyükşehir belediyesi ve Tacura belediyesini ziyaret ettik. Ziyaretlerde kardeş şehir altyapı görüşmelerini yapmamız için heyetimize temsilci görevlendiren Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e, bizlere destek veren turizm paydaşlarına ve destekleri için Libya Büyükelçimiz Kenan Yılmaz’a teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.