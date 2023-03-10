Trabzon’un Arsin ilçesi açıklarındaki balık kafeslerinin bilinmeyen bir nedenle yırtılması sonucu kafesten kaçan somonlar hem olta balıkçıları hem de kıyı balıkçıları tarafından tutulurken, Rize’de tezgahlarda yarı fiyatına satılıyor.

Önceki akşam Trabzon’un Arsin ilçesinde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü yırtıldı. Kafesin yırtılması ile bütün balıklar denize dağıldı. Değeri yüksek olan ve genellikle yurt dışına ihraç edilen bu balıklar Trabzon ve Rize’de de kıyı balıkçıları ve balık motorları tarafından tutulmaya başlandı. Rize merkezde tezgahlara kilosu 60 TL’den inen balıklar Trabzon ilinden uzaklaştıkça 75 TL’ye kadar çıkıyor. Somon balığının bol olması ise hem satan balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kilogram fiyatının 150 TL’yi bulduğu somon balıklarının tezgahta 75 TL’den satıldığını ifade eden Rizeli Balıkçı esnafı Murat Kurt "Trabzon’da ki bir deniz çiftliğinde kafesin yırtılmasından ötürü aşağı yukarı bir 600 ton balığın denize karıştığı söyleniyor. Küçük balıkçı kayıklarımızda tutuyorlar, bizde onlar vasıtası ile halka arz ediyoruz. Normalde bu somonun kilogram fiyatı 150 TL civarında ama kıyı balıkçıları ufak kayıklarla tuttuğu için bizde vatandaşlarımıza 75 TL’den satıyoruz" dedi.