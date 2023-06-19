Son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgi odağı olan Trabzon’da günbatımında yapılan tekne gezintileri yoğun ilgi görüyor.

Özellikle günbatımına doğru tekne gezintilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, muhteşem görüntünün tadını çıkartmaya çalışıyor. Ganita’da bulunan limandan belirli saatlerde hareket eden gezinti teknesi özellikle sahile yakın seyrederek yol alırken, havaların çok sıcak olmasıyla birlikte gemiye olan ilginin daha da arttığı belirtildi. Küçük balıkçı tekneleri de günbatımına doğru denize açılmayı tercih ettikleri gözlenirken, o anlar objektiflere yansıdı.