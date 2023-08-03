Trabzon’da Uluslararası İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Derneği (AIESEC) üyesi öğrencilerin Ortahisar belediye hizmet binası önünde açtığı Kültür Panayırı yoğun ilgi gördü.

Kazakistan, Mısır, Tunus, Portekiz, Pakistan ve Azerbaycanlı öğrencilerin ülkelerini tanıtıcı ürünlerin ve bayrakların yer aldığı stantları gezen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sergilenen ürünlerle ilgili bilgi alarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

AIESEC üyesi öğrenciler, Kültür Panayırı’nda ülkelerini tanıtarak Trabzon şehri ve halkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Genç ise, düzenlenen Kültür Panayırı’nın gençlerin liderlik potansiyellerini ortaya çıkarmasının yanı sıra kültürel etkileşim ile dünya barışına da katkı sağladığını belirtti. Ülkelerinin yerel giysilerini giyen öğrenciler birbirinden renkli görüntülere imza atarak, folklor gösterisinde bulundu.

Etkinlik 109 farklı ülkede ve Türkiye’nin 17 farklı şehrinde her yıl düzenli olarak yapılıyor. Trabzon’da ikinci kez yapılan etkinlikte öğrenciler ülkelerinin yemek, giysi gibi kültürel unsurlarını tanıtıyor.