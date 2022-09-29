Trabzon’un Arsin ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasındaki ölü sayısı 3’e yükseldi.

Trabzon’un Arsin ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasındaki ölü sayısı 3’e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp altına alarak bariyerleri aşarak deniz kenarına uçtu.

Kazada sürücü Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) ağır yaralanırken, eşi Emine Güngörmüş (27) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kaşüstü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, baba Mehmet Güngörmüş ve oğlu İnayet Ömer Güngörmüş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş’ün de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan Güngörmüş ailesinin Hatay’dan Rize’ye tatile geldikleri ve tatil dönüşü kazanını yaşandığı öğrenildi .