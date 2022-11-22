Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç sürücü kurtarılamadı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç sürücü kurtarılamadı.

Kaza ilçe merkezindeki eski Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 HG 973 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden Gökhan Türkel (26) yönetimindeki 06 BBE 439 plakalı otomobil hızla gelerek arkadan çarptı. Araç ardından kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada sürücü Gökhan Türkel ile 61 HG 973 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Gökhan Türkel sekv edildiği Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkel, bugün ikindi namazına mütekil Vakfikebir ilçesindeki Taş Camii’nde kılınacak cenaze namazi sonrasında ilçenin Körez mahallesinde toprağa verilecek.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.