Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bu akşam Karadeniz Sahil Yolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında ilçenin Beşirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon’dan Giresun istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 61 TZ 025 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önündeki 61 AFT 442 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen araçların kazaya karışması ile 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bariyere çarpan 61 BM 331 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin Süer hayatını kaybederken, araçlarda bulunan Z.M.G., H.K., H.K. ve M.Ç. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Trabzon’dak hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.