Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün yakıt tankeri ile Arap turistleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Akoluk mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’den Trabzon istikametine gitmekte olan V.S. yönetimindeki 25 FA 500 plakalı yakıt tankeri, Akoluk mahallesindeki kavşakta T.E. yönetimindeki 34 FCV 761 plakalı minibüse henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Kaza sonrası yakıt tankeri yok kenarındaki ağaçlara çarparak durabilirken, çarpışmanın etkisi ile yan yatarak devrilen minibüste yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yoldan geçen araçlardakilerin müdahalesi ile söndürülürken, minibüste bulunan Arap turistler A.A., A.A., S.A ve M.A yaralandı. Tanker şoförünün de yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Trabzon’daki hastanelere sevk edilirken, minibüs şoförü T.E ve aynı minibüste bulunan T.A. isimli çocuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekipleri yanan araçta kaza sonrası soğutma çalışması yaparken, kaza nedehiyle zarar gören trafik ışıkları da onarıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.