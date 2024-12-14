Trabzon’un Akçaabat ilçesinde keskin ve karlı virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Trabzon’un Akçaabat ilçesi Acısu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acısu Mahallesi’nden ilçe merkezine hareket halindeki Kemal Y. idaresindeki 61 S 3328 plakalı minibüs, keskin ve karlı virajda kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan sürücü 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan Muhsin Özkurt’un (59) hayatını kaybettiği belirlendi. Özkurt’un cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.