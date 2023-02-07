Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Trabzonlu vatandaşlar kan merkezlerine akın etti. Deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için bağış yapmaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, kimi vatandaşlar ise başlatılan yardım kampanyası için giyim, kuru gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması gibi birçok ürünü Afet Koordinasyon Merkezlerine getirmek için seferber oldu.

Kahramanmaraş’ta dün 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Trabzonlu vatandaşlar kan merkezlerine akın etti. Deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için bağış yapmaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, kimi vatandaşlar ise başlatılan yardım kampanyası için giyim, kuru gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması gibi birçok ürünü Afet Koordinasyon Merkezlerine getirmek için seferber oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki gece saatlerinde 7,7, dün gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da vatandaşlar deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için Kızılay Kan Merkezlerine akın etti. Depremin ardından Türk Kızılayının kan bağış çağrısına kayıtsız kalmayan Trabzonlular 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda oluşturulan kan bağışı noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Depremzedelere destek vermek isteyen Trabzonlular için Ortahisar ilçesindeki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik malzemeleri, kullanılmamış iç ve dış giyim, kuru gıda gibi ihtiyaç malzemeleri belirtilen Afet Koordinasyon Merkezlerinde toplanmaya başlandı. Yüzlerce vatandaş yardım kampanyası için seferber olurken, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yaptığı açıklamada, yoğun bir seferberlik olduğunu söyledi.

“Biz zor zamanlarda dayanışmacı bir milletimiz” diyen Başkan Genç, “Trabzon olarak bütün imkanlarımızla beraber bir seferberlik halindeyiz. Bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum, gerçekten duygulandım. Kan vermek için sıraya girdiler. Onların bu bilinçte olması, dayanışma ruhunda olması bu birlik ve beraberliğimiz delaletidir. İl koordinasyonu ile beraber şuanda bir tarafta toplanan kanları afet bölgesine ulaştırmakla gayret ederken diğer taraftan enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşabilmek için makine konusunda büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile güzel bir koordinasyon yaptık. Bir kısım ekiplerimiz yola çıktı. Çünkü bir cana ulaşmak çok kıymetli. Kış mevsimi koşulları nedeniyle oradaki vatandaşlarımızın barınma, ısınma gibi bu konuda da hemen Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde bir yardım toplama alanı oluşturuldu. Toplanan yardımları süratle bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu zor süreçleri atlatabilecek güçlü bir ülkeyiz. 45 ülke yardım teklifinde bulunmuş hepsine teşekkür ediyoruz. Ama başta ilk yardım konusunda 370 kişili bir ekiple Azerbaycan’dan yardım gelmesi de anlamlı” ifadelerini kullandı.