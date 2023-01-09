Trabzon’un Of ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon’un Of ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timlerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Of ilçesindeki Uğurlu mahallesinde yaşayan M.G. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın evinde narkotik madde tespit köpeği Yatkın’ın katılımı ile arama yapan jandarma ekiplerince bin 273 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.