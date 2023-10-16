Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliği ve Trabzon Üniversitesi işbirliğinde turizm çalıştayı düzenlendi. Trabzon turizminin geçmişi, şimdiki durumu ve geleceğinin konuşulduğu, Trabzon turizminin sorunlarının belirlenmesi ve ortak akıl ile çözüm önerileri üretilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkulu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan olmak ve Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan başta olmak üzere birçok turizmci ve öğrenciler katıldı.

"Geçen yıl Türkiye’de yabancı turist sayısı yüzde 15 artarken, Trabzon’da yüzde 66 arttı"

KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde yapılan çalıştayın açılış konuşmasını yapan ve turizmin Trabzon için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Turizm artık Trabzon için önemli bir gelir kaynağı. Geçen yıl Türkiye’de yabancı turist sayısı yüzde 15 artarken, Trabzon’da yüzde 66 arttı. Bu önemli bir rakam. Uzungöl’e gittik hafta sonu. Hemen çıktık. Ama yazın iki saatte Uzungöl’e çıkamıyoruz. İki saatte oraya çıkamayan turist ne düşünüyor? Acaba bir ring sistemi yapılsa nasıl olur? Turistlerin yüzde sekseni Uzungöl diyor, oraya geliyor. Trabzon’un yeşili, doğası özellikle Körfez ülkeleri için bir nimet. Gelen turistler neyi arzuluyor, adetleri, gelenekleri ve görenekleri ne, bunu belirlemek çok önemli. Üniversite olarak sağlık turizmi ile ilgili çalışmalara yapıyoruz. Özellikle Gürcistan’dan çok sayıda hasta geliyor. Bize geçen sene 6 bin civarında hasta geldi farklı ülkelerden. Yaklaşık 20 milyon TL sağlık turizmi ciromuz var. Bu komik bir rakam. Çünkü Gürcistan’ın yurtdışına verdiği sağlık harcaması 600-700 milyon dolar civarında. Bunu nasıl geliştiririz belirlemek lazım. Sağlık turizminde büyük bir pasta var. Kış turizmi de önemli bir konu. Buranın kayak merkezleri için uygun bir arazi yapısı var. Kış turizmi ne olacak bunu konuşmalıyız. Sümela yolu; yapılıyor bitmek üzere, belki bir teleferik tesisi olacak. Turizmi çeşitlendirmemiz lazım" dedi.

Turizm sektörünün Trabzon için öneminin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkulu, "Turizm sektörünün Trabzon için önemi herkes tarafından biliniyor. 2020 yılında 797 bin düzeyinde kaydedilen turist sayımız 2023 yılının ilk dokuz ayının sonunda 1 milyon 200 bin turist sayısına yaklaştı. Turist sayımızdaki artış yüzde 43’lere ulaştı. Trabzon Üniversitesi olarak sektörün lokomotifi konumundayız. Gelecek yıl turizm fakültesi açılması için Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) başvuru yaptık. Turizmin payı arttıkça üniversitelerin de payı büyüyecek. Trabzon’un ülke çapındaki turizm pastasından hak ettiği payı alması için uğraşacağız” diye konuştu.

"Rus ve Ukraynalı turistleri Trabzon’a çekmenin yollarını bulmamız lazım"

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise yaptığı konuşmada “Turizm Trabzon için şu anda en önemli gelir kaynağı. Rakamlar geçen yıl bir milyar doların üzerine çıktı. Turizmde yükseliş yaşanırken tarımda biraz gerileme var. Turist sayısındaki yüzde 40 artışın işletmelere yansımasının az olduğu görülüyor. Turizmdeki turist sayısındaki artış otellere ve işletmelere yansımadı. Kayıt dışı sorunu da bunda etkili olabilir. Eğer böyle devam ederse işletmelerimiz gelecek sene ciddi sıkıntı yaşayacak. Bununla ilgili örnekler var. Aynı durumu inşallah Trabzon yaşamaz. Turisti burada tutamıyoruz. Turistleri burada tutmak için hem yerel yönetimlerin ve bizlerin yapması gereken bir çok görev var. Turizm alanları gözden geçirilmeli. Uzungöl tek kişinin yöneteceği bir yer değil. Uzungöl’de 19 bin yatak sayısı olduğu söyleniyor. Bu rakam Doğu Karadeniz’deki illerin toplamından fazla olan bir rakam. Son on yıldır Trabzon’da fuar yapamıyoruz yersizlikten kaynaklanan. Trabzon’da fuar ve kongre yapılması gerekiyor. Kayak turizmi için uygun alanlarımız var, bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Rusya ve Ukrayna halkını Trabzon’a çekmenin yollarını bulmamız lazım. Bunu yapabilirsek esnafı ve şehri canlandırırız. Gemi veya direkt uçuş ile bunu sağlamak lazım. Rus turistleri buraya çekersek yaz mevsimi dışında buradaki ticareti ve konaklamayı belli bir seviyeye çıkarırız. Yoksa bunu yapamazsak eğer Trabzon’un turizmi gelecekte yatak sayısının da fazla olmasından dolayı turizme yatırım yapan insanlar için çok büyük bir hayal kırıklığı olacaktır” şeklinde konuştu.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise "Trabzon turizm potansiyeli açısından bölgenin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Hedefimiz Trabzon’u etkin şekilde tanıtmak ve ziyaretçi ve turizm çeşitliliğini artırarak yeni bir pazar oluşturulması ve bölge ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Trabzon’da hedefimiz ‘12 Ay Turizm Her Mevsim Turizm’ sloganı ile sürdürülebilir turizmi etkin kılmaktır” ifadelerini kullandı.