Ortahisar Belediyesi tarafından bugün bir otelde Türkiye Yüzyılı’nda Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda ilk olarak söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Tarım Müdürlüğü kurduk. Aktif katılımcılık ve kent dinamikleri, ciddi bir STK’larımız var. Çok ciddi mesai birlikteliğimiz var. Bütün bunlar bizim dinamik güçlerimiz arasında. Şehrimizde Murat Başkanımızın koordinasyonunda 560 km’lik şebeke suyu yenileniyor. Ama bütün bunların üzerinde şehrimizin insanının temiz içme suyu hakkını sağlıyoruz. Bu çalışma çok ciddi bir koordinasyonu gerektiriyordu. İnşallah bu dönemde tamamlayacağız. Sosyal hizmetler konusunda da devletimizin yoğun çalışıyor ama bu konuda da koordinasyon gerekiyor. Dirençli ve aktif yönetimler konusunda da atılacak adımlar var. Artık iklim değişikliklerinin hayatımızı doğrudan etkilediği bir zamanda yaşıyoruz. Bunlarla beraber afetlerle ilgili neler yapılmalı, mobilizasyon nasıl olmalı gibi konularda çok iyimser olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Çalıştayda söz alan Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş ise Türk belediyeciliğinin tarihten günümüze kadar geldiği süreci anlattı. Memiş, “Türk belediyeciliği, devlet yapılanmasının temelini oluşturan eski Türk devletlerinden getirdiği güçlü hakan, ama bunun yanında meşveret geleneği ile İslam medeniyeti kaynaklı iyiliklere teşvik, kötülüklerden men olarak tanımlayabileceğimiz hisbe teşkilatı anlayışına dayanan Selçuklu ve Osmanlı geleneği ile Cumhuriyetimize ulaşmıştır. Bununla birlikte belediyeciliğimizin Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin yanı başlarında duran tarihsel süreç içerisinde etkileşim halinde bulunan Roma devlet geleneğinden etkilenmiş olduğunu da kabul etmek bir mecburiyettir. Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarında yerel hizmetlerle ilgili aslında yapılan düzenlemelerin bir kısmı Osmanlı mirasıdır” dedi.

Memiş, dönemin kentleşme açısından önemli özelliğinin gecekondulaşmanın artması olduğunu belirterek, “Belediyelere tüzel kişilik kazandıran, belediye alanlarını genişleten, belediye görevlerinin mahalli müşterek ihtiyaçları ekseninde tanımladığı ilk kanın 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu’dur. 53 yıllık Vilayet ve Der-saadet Belediye Kanunlarını yürürlükten kaldırmıştı. Dönemin kentleşme açısından önemli özelliği gecekondulaşmanın artmasıdır. Çözüm; 1966 yılında 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile belediyelere mevcut gecekonduların ıslahı ve yenilerinin yapılmasını önleme görevi verilmiştir. 1978 yılında Yerel Yönetim Bakanlığı kuruldu ancak yirmi iki ay kapatılmıştır. Mahalli idare birliklerinin kurulması bu dönemde hayata geçmiştir” diye konuştu.