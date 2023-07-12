Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) ekipleri, turizm sezonunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon’da turizmin sürdürülebilir olması için denetimin hayati önemde olduğunu ifade ederek “İlgili kurumlarımızla ortak çalışma içinde iki ekibimizle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İşletmeleri ve ticari araçları vergi kaydı, menü-tarife uygunluğu gibi kriterlerde değerlendiriyoruz. Ayrıca turistleri de talep, öneri ve şikayetlerini iletecekleri merciler konusunda bilgilendiriyoruz” dedi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin bulunduğu Denetim Komisyonu, son olarak Uzungöl ve Haçka Yaylasındaki işletmelerin denetimini gerçekleştirdi. Denetlenen 71 işletmeden tarifesi olmayan, kayıt dışı çalışan işletmelere işyeri denetim tutanağı tutuldu ve eksiklerini tamamlamaları için süre verildi.

TESOB Başkanı Metin Kara, turizmde sürdürülebilirlik için ön koşullardan birinin denetim olduğunu ifade ederek “Bu bilinçle Trabzon’daki turizm hareketinin geleceğe taşınması adına elimizi taşın altına koyuyoruz ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. 4 kişiden oluşan iki denetim ekibimiz 7/24 sahada çalışıyor. Bazen ilgili kurumların da katılımıyla komisyon olarak denetimler gerçekleştiriliyor. Başta turistlerin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere il genelinde denetimlerimizi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Tespit edilen eksiklikler için denetim tutanağı düzenleniyor ve ilgili mercilere bildiriliyor. Verilen süre içinde de birçok işletmemizin eksiklerini giderdiklerini görüyoruz” dedi. Kara, ayrıca ticari taşıtların denetimlerini de Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Arapça bilen personel istihdam ettik"

Başkan Kara, denetimler esnasında turistlere de çeşitli konularda bilgilendirme yapıldığını belirterek, “Turistlerle daha iyi iletişim kurabilmek için Arapça bilen bir arkadaşımızı istihdam etmeye başladık. Ayrıca Whatsapp İhbar Hattı oluşturduk. Broşürler dağıtarak turistleri bu konuda bilgilendiriyoruz, şikâyet, öneri ve taleplerini 0 535 333 61 33 numaralı hat vasıtasıyla bize bildirmelerini istiyoruz. Ayrıca hazırladığımız bir Arapça anket çalışmasıyla da turistlerin Trabzon’dan beklentileri, karşılaştıkları iyi ve kötü yönlerle ilgili geniş kapsamlı bilgi sahibi olmayı hedefliyoruz. Böylece gelecek senelerdeki çalışmalarımıza bir yön vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.