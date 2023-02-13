Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

Trabzon’un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

Umre’den dönen Trabzon kafilesine Cidde Havalimanı’nda duygulandıran bağış Umre’den dönen Trabzon kafilesine Cidde Havalimanı’nda duygulandıran bağış

Alınan bilgiye göre, ilçenin Fındıklı mahallesinde sabah saatlerinde Kamil Kefelioğlu yönetimindeki 61 BD 733 plakalı araç Arsin-Yanbolu istikametine giderken kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak yuvarlandı. Yaşanan kaza sonucunda Kamil Kefelioğlu ve kızı hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.