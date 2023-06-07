Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Kaymaklı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymaklı mahalle muhtarı Temel Yılmaz yönetimindeki 61 NH 043 plakalı öğrenci servisi, Kaymaklı mahallesine öğrencileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada Temel Yılmaz ile araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Temel Yılmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar Trabzon ve Araklı’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.