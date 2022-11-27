Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Kaza ilçenin Salacık mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gürbüz Kalyoncu (40) idaresindeki 61 PC 066 plakalı araç, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yağmur yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara ve duvara çarptı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından kaza yapan araçtaki 40 yaşındaki sürücü Gürbüz Kalyoncu ambulansla Akçaabat’taki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyoncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Gürbüz Kalyoncu bugün Beşikdüzü ilçesi Kızılağaç mahallesinde toprağa verilecek. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.