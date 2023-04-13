Türkiye’nin yerli ve milli, yüzde yüz elektrikli otomobili olarak yollara çıkan TOGG, ilk kez sergilendiği Trabzon’da yoğun ilgi gördü. TOGG ile Trabzon sokaklarında gezen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin dünya ile aradaki 100 yıllık farkı 20 yılda ortadan kaldırdığını dile getirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin yerli ve milli arabası TOGG’u Trabzon’da kullandı. Türkiye’nin akıllı cihazının Türkiye’nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladığını belirten Karaismailoğlu, “Devrim otomobilinden, devrin otomobiline geldik” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin yerli ve mili otomobili TOGG’u Trabzon sokaklarında deneyimledi. Trabzon sokaklarını TOGG ile gezen Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’de dünyanın en akıllı cihazlarından birini ürettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “1961 yılında demiryolu mühendislerinin Eskişehir’de üretmiş olduğu devrim otomobilinden, devrin otomobiline geldik. Teknolojinin en yükseği ile piyasaya girerek aradaki farkı ortadan kaldırdık. Türkiye’nin akıllı cihazı Türkiye’nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı” diye konuştu.

Türkiye’nin teknoloji hamlesi son 20 yılda artarak devam ettiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Bugün kendi yerli ve milli arabamızdan bahsediyoruz. Türkiye, yedek parçaları bildiğimiz markalara ihraç ediyor ediyor aslında. Kendi markasıyla bütün dünya yollarında seyahat edecek. Türkiye, demiryollarında da kendi ekipman ve araçlarını üretir pozisyona geldi. Bunlar çok güzel gelişmeler, artarak sürecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır Türkiye tahmin edilemeyen bir şekilde büyüyor, büyümeye de devam edecek” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs’ta çok başarılı bir sonuç alarak Türkiye’nin daha hızlı büyümesine çok büyüt etki sağlayacağız”

Trabzon’da seçim çalışmalarına başlayan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’un Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu kaydederek “Bizler de bu şehirde büyümüş, yetişmiş, bizi yetiştirmiş bu şehre milletvekili adayı olarak geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon büyüyecek, Trabzon’la birlikte Türkiye büyüyecek. Trabzon, Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından biridir. Trabzon Türkiye’nin sigortasıdır diyebiliriz. Vatanını milletini seven, vatanına aşık insanların memleketidir. Biz de inşallah 14 Mayıs’ta çok başarılı bir sonuç alarak Türkiye’nin daha hızlı büyümesine çok büyüt etki sağlayacağız. Önümüzde bir ay var. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bütün Trabzonluların gönlüne, oyuna talibiz. El ele, gönül gönüle tek hedefimiz güçlü Türkiye, lider Türkiye. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok yola devam diyeceğiz. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla, doğru adamla koşarak devam edeceğiz. Söz dinletilen Türkiye’den, sözü dinlenen Türkiye’ye geldik. Bu da güçlü lider ve güçlü yönetimler sayesinde oluyor. Türkiye, son 20 yıldır güçlü lideri sayesinde bütün dünyada söz sahibi olmuştur. Trabzon’da bunun en önemli yapı taşlarından biridir. Bu sorumluluğu, bu görevi de Cumhurbaşkanımız bizlere vermiştir. O sorumluluğu, o güveni farkındayız. O sorumluluğun gerektirdiği her şeyi de yapacağız. Bütün Trabzon’u kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.

Trabzonlular TOGG’un etrafını sardı, yoğun ilgi gösterdi

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi binası önünde sergilenen Anadolu kırmızısı TOGG’a Trabzonlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yerli otomobilin etrafını saran vatandaşlar TOGG ile bol bol fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise eğilip altına baktı. TOGG’u çok beğendiğini dile getiren Resul Türker, “Ülkemiz için çok geç kalınmış bir şey olsa da devletimiz sağolsun yaptı. Trabzon’a çok yakıştı. İnşallah binip gezme fırsatı yakalarız. İmkanlar dahilinde fırsat olursa bende almak istiyorum. Anadolu kırmızı rengini çok beğendik” diye konuştu.

Sinem Bostan ise “Yakından incelemeye çalıştım. Gayet güzel, kullanışlı bir arabaya benziyor. Elektrikli olması çok güzel. Ben renginin yeşil olmasını isterdim” ifadelerini kullandı.

“61 plakayı takabilmenin hevesiyle TOGG Trabzon’da”

Yerli otomobili yakından inceleyen Ferhat Aksoy da, “Arabayı inceledim, gördüm. Müthiş bir gurur. 61 yıl önce yarım kalan parçayı tamamlamanın hayaliyle şimdi ise 61 plakayı takabilmenin hevesiyle TOGG Trabzon’da. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tekerine taş değmesin. Bende almayı düşünüyorum. Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun derler inşallah Anadolu kırmızısından düşünüyorum” dedi.

Sefa Kantarcı isimli vatandaş ise, çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Teknoloji hamlesinin bu şekilde meyvelerini almış olmak yerli otomobilimizi üretmiş olmak ve Trabzon meydanında görücüye çıkmış olması bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TOGG ile Türk mühendislerinin neler yapabileceğinin bir kez daha görüldüğünü söyleyen Havva Yetimoğlu Demir ise “TOGG’un Trabzon’a gelmesi, Türkiye’de yapılıyor olması tabi ki Türk milleti açısından çok önemli. Türkiye kendi kabuğundan kendi küllerinden doğmasını bilen bir ülkedir. Biz 1071’lerden bugünlere kadar geldik. Milli teknoloji hamlesinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bize yapamazsınız, hayal bile edemezsiniz diyen insanların hayallerinin içine girdik. Bunu gerçekleştirmenin gururunu, onurunu yaşıyorum. Türkiye’de yaşayıp ta Türk insanına düşmanlık eden daha fazla ne yapmış olabilir ki. TOGG ile birlikte Türk gençliğinin Türk mühendislerinin, Türk mimarlarının neler başarabileceğini bir kez daha görmüş olduk” ifadelerini kullandı.