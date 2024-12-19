Trabzon’da ’Amatör telsizcilik, telsiz kullanımının afet haberleşmesindeki önemi’ konulu konferans düzenlendi.

Trabzon genelinde bulunan Arama Kurtarma dernekleri, Kızılay ve AFAD gönüllüleri ile diğer katılımcılara yönelik düzenlenen konferansa Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Güneş ile TRAC Trabzon Şube Başkanı Ergün Güner konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda katılımcının iştirak ettiği konferansta ’Amatör Telsizcilik nedir? ve nasıl olunur? Afet ve acil durumlarda Telsiz Kullanımın önemi’ konularının yanı sıra ülkemizde kamu yararına çalışan derneklerden olan, 1991’den bu yana afet ve acil durumlarda haberleşme desteği veren, afet ve acil durumlarda haberleşme çözümleri üreten TRAC hakkında bilgiler de verildi. Konferansta ayrıca ülkemizin en geniş haberleşme kapsama alanına sahip Kuzey Anadolu ile Karadeniz şehirlerini bir birine bağlayan ve Trabzon’da yayına gecen Afet Haberleşme Role Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Güneş, amatör telsizciliğin radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın amatör ruhla ilgilenen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisi olduğunu söyledi. Güneş, 12 yaşından itibaren amatör telsizcilik için sınavlara girilebildiğini, yapılan bu sınavların kanun, işletme, yönetmelik ve uluslararası ilişkiler dallarında yapıldığını kaydetti.

Güneş, faydalı bir hobi ile tanışmak isteyenlerin TRAC Trabzon Şubesi ile iletişime geçebileceğini belirterek “Sınavları kazanıp lisanlarını alan amatör telsizciler; Sürekli haberleşme ve elektronik alanında kendini yetiştirir. Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır. Telsiz istasyonu kurar. Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır. Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu kamunun hizmetine sunar. Normal zamanda Acil Durum haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar” dedi.

TRAC Trabzon Şube Başkanı Ergün Güner de Trabzon Şube Başkanlığının haberleşme, afet ve acil durum haberleşme sistemleri hakkında bilgiler verdi.