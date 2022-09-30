TRABZON (İHA) – Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı.

TRABZON (İHA) – Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Olay saat 19.10 sıralarında şehrin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak caddesinin girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. cadde üzerinde yaşanan tartışmanın ardından karşılaştığı şahsın ayağına bir el ateş etti. Söz konusu şahıs olayda yaralanırken, yerden seken kurşun o sırada yolda yürümekte olan başka bir şahsın yüzüne isabet etti. Olayda iki kişi yaralanırken, yaralı 2 kişiden yüzüne kurşun isabet eden şahıs KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde, ayağından vurulan şahıs ise Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren Gökhan K. ise koşarak olay yerinden uzaklaşırken, yakalanması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.