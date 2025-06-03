Trabzon’da bugün etkili olan şiddetli yağış sonrası Akçaabat ilçesinde yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ı bulmak için arama çalışması başlatıldı. İlçenin Çukurca mahallesine çok sayıda ekip sevk edilirken, sel nedeniyle kapanan yollar ve su seviyesi yükselen dere arama çalışmalarını güçleştiriyor.

Trabzon’da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamazken, Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak bir daha dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için 112’ye kayıp ihbarı yapıldı. Hüseyin Aydın’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler su baskınları sonucu kapanan yollar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşarken, Akçaabat Belediyesi ekipleri tarafından karayolunda çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgede 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’ın arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.