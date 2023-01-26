Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Sahilleri gerçek sahipleri olan halka geri vereceğiz” talimatı sonrası ekipler imara aykırı uygulamalara geçit vermiyor. Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi’nde hizmet veren restoran, Büyükşehir’in uyarısı sonrası imara aykırı bölümün yıkımını gerçekleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun “Sahilleri gerçek sahipleri olan halka geri vereceğiz” talimatı sonrası ekipler imara aykırı uygulamalara geçit vermiyor. Ortahisar ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi’nde hizmet veren restoran, Büyükşehir’in uyarısı sonrası imara aykırı bölümün yıkımını gerçekleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sahil işgalleri konusunda imara aykırı uygulamaların yıkımlarını sürdürüyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren “Sahiller tüm vatandaşın ortak malıdır ve devlet, vatandaşın sahillere ulaşımını sağlayacak tedbirleri almalıdır” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bu konudaki tavizsiz duruşunu sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Çimenli Mahallesi Rize Caddesi üzerinde denize yakın konumda hizmet veren restorana da gerekli uyarıları yaparak, imara aykırı bölümlerin kaldırılması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine iş yeri sahipleri sahili işgal eden imara aykırı bölümlerde yıkım çalışması başlattı.

Seçim sürecinde kendilerine iletilen en temel ihtiyaçların başında sahil düzenlemeleri geldiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Göreve gelir gelmez vatandaşlarımızın bu taleplerine cevap verecek projeleri süratle başlattık. İlk olarak Yalıncak Sahil Düzenlemesini hizmete açtık. Hafta içi, hafta sonu demeden gösterilen ilgi de ihtiyacın boyutunu gözler önüne serdi. Yine Trabzon’u denizle buluşturacak Ganita-Faroz Projesi’nde de çalışmalar son sürat devam ediyor. İnşallah Ganita’yı da o eski Ganita haline tekrar döndüreceğiz ve bu yıl yaz sezonunda hizmete açacağız. Trabzon artık Ganita’dan Faroz’a kadar Doğu Karadeniz’in, hatta Karadeniz’in en muhteşem sahil düzenleme alanlarından birine kavuşmuş olacak” dedi.

Sahillerin tüm vatandaşın ortak malı olduğunu vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Devlet, vatandaşın sahillere ulaşımını sağlayacak tedbiri almalıdır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu tedbirleri alıyoruz ve vatandaşlarımızın sahille buluşmasını istiyoruz. Bu anlayışla gerek batıya gerek doğuya doğru sahillerdeki işgalleri bir bir ortadan kaldırıyoruz. Bunları yaparken elbette zorluklarla karşılaştığımız da oluyor. Bu sorumluluğu da idare olarak üstleniyoruz. Sahilleri gerçek sahiplerine, yani Trabzon halkına teslim etmeye devam edeceğiz. Trabzon yeniden her noktada denizle buluşabilecek hale gelecek" ifadelerini kullandı.