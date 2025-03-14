Trabzon’da 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanları bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kaşüstü Kampüsü’ndeki konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter, SBÜ Trabzon Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen, Trabzon Kamu Hastaneleri Hizmetler Başkanı Dr. Oğuz Kara, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ahmet Cimbek, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ahmet Cimbek, "Tarih boyunca hekimler zor şartlar altında dahi insanlığa hizmet etmeye devam etmiş, bilimin ışığında sağlık ve şifa dağıtmıştır. Bizler de bu mirası gururla taşıyan bireyler olarak her zaman en iyisini yapmak sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Özellikle son yıllarda pandemi ve doğal afetler gibi zorlu süreçler sağlık çalışanlarının nasıl bir özveriyle görev yaptığını tüm dünyaya bir daha göstermiştir. Hastanemiz bilimsel gelişmeleri yakından takip eden etik değerleri ön planda tutan ve sağlık hizmetlerinde en yüksek kaliteyi hedefleyen bir anlayışla yoluna devam etmektedir. Bu doğrultuda sağlık bilimler üniversitesi ile işbirliği içinde geleceğin hekimlerini en iyi şekilde yetiştirmeye ve halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Trabzon Kamu Hastaneleri Hizmetler Başkan Dr. Oğuz Kara, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihi ile ilgili bilgiler verirken, SBÜ Trabzon Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen ise, "Tıp eğitimi ve mesleği son yıllardaki sağlıkta şiddete rağmen hâlâ en çok tercih edilen eğitim tercihleri ya da fakülteleri şeklinde canlılığını ve popülaritesini devam ettirmekte" ifadelerini kullandı.

Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter de yaptığı konuşmada, "Devletimiz son 20 yıl içerisinde sağlık konusunda fiziki olarak çok büyük yatırımlar yaptı. Çok donanımlı hastanelere, tıp fakültelerine sahibiz. Özellikle hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları ile bunlar bir değer kazanıyor. Pandemi olsun, 6 Şubat depremi olsun bunu hep beraber yaşadık" diye konuştu.