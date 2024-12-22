Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen kazada dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü-Şalpazarı karayolunun 6. kilometresinde Berat Sami Yazıcı’nın kullandığı 61 ER 584 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağasar Deresi’ne uçtu. Kazada 19 yaşındaki sürücü Berat Sami Yazıcı hayatını kaybetti. Yazıcı’nın cenazesinin Şalpazarı ilçesine bağlı Sugören Mahallesi’nde 23 Aralık Pazartesi günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: iha