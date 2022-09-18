Trabzon’da gelecek yıllarda olası kuraklık nedeniyle baş gösterebilecek su sıkıntısını en aza indirmek amacıyla harekete geçen DSİ ve TİSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde 14 adet gölet projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Trabzon’da gelecek yıllarda olası kuraklık nedeniyle baş gösterebilecek su sıkıntısını en aza indirmek amacıyla harekete geçen DSİ ve TİSKİ Genel Müdürlüğü il genelinde 14 adet gölet projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeterli depolama alanları olmaması sebebiyle suların yüzeysel akışla denize karışmasını engelleyecek bu proje sayesinde yüzey suların depolanması ve ihtiyaç halinde arıtma tesislerini besleyerek kullanılabilmesi sağlanacak. 2021 yılında 14 adet göletin projesi yapıldı, 6 adedinin ise yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Nerelere yapılacağı belirlendi

HİS göletleri kapsamında; Düzköy Beypınarı göletinin yapımı tamamlanırken, Akçaabat Uçarsu, Hıdırnebi ve Tonya Kadıralak HİS göletlerinin ise yapımı devam ediyor. Şalpazarı Gökçeköy ve Sandıklı, Tonya Kalınçam, Araklı Kızılkaya ve Alçakdere, Köprübaşı Barma ve Vizera, Düzköy Honofter, Hayrat Cuniş, Maçka Balihor HİS göletlerinin ise yapım projeleri tamamlandı. Çarşıbaşı Yavuz, Düzköy Yerlice, Of Balaban, Yomra Demirciler, Arsin Santa ve Vakfıkebir Büyükliman İçme Suyu göletlerinin ise projeleri hazırlandı.