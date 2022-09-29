Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından projelendirilen Trabzon Biyoteknoloji, İnovasyon ve Yazılım Merkezi’nin (BİOİNOVAS) ilk ürünlerinden olan güzellik kreminin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından projelendirilen Trabzon Biyoteknoloji, İnovasyon ve Yazılım Merkezi’nin (BİOİNOVAS) ilk ürünlerinden olan güzellik kreminin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, bölgemizin florasının katma değerli ürün haline dönüştürülmesinin BİOİNOVAS’ın ana hedeflerinden biri olduğunu belirterek, “Kokulu üzüm olarak bilinen İsabella üzümünün dünyadaki örneklerine göre 6 kat daha fazla etken madde taşıdığı belirlendi. İsabella üzümünden üretilen güzellik kremleri Vis Amari markasıyla pazarlanma aşamasına kadar getirildi” dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli bitki varlıklarından olan İsabella üzümünün örneklerini Avusturya İlaç Araştırma Enstitüsü’ne gönderdiklerini kaydeden Hacısalihoğlu “Burada yapılan çalışmalarda önce üzümün extratı çıkarıldı. Daha sonra etken maddesi belirlendi. Etken maddenin dünyadaki örneklerine göre 6 kat daha fazla olduğu tarafımıza raporlandı. Etken maddenin kozmetikte, gıda katkı maddesi olarak ve enerji içeceklerinde kullanılabileceği tespit edildi. Hızlı bir şekilde kozmetik sektörüne yöneldik ve krem çalışmalarına ağırlık verdik. Dünyada bu konularda uzman bir firmayla formülasyon üzerinde çalışmalar yapıldı. İsabella üzümü hepiniz biliyorsunuz bölgemizde hiçbir kimyasal kullanılmadan evlerin önünde, bahçelerde organik olarak üretiliyor” diye konuştu.

Başkan Hacısalihoğlu, Avrupa başta olmak üzere dünyada da pazarlama çalışmaları yapılacağı için ürünün isminin Latince seçildiğini belirterek, “Gece, gündüz ve el kremi şeklinde üretilecek olan ürünümüzün markasını Vis Amari olarak belirledik. Türkçe’de ‘Sev Beni’ anlamını taşıyor. Geçen yıl hasat döneminde 2 ton üzüm topladık pazarlardan. Bunların extratını çıkardık ve depoladık. Kremde yapılan pazar araştırmalarında ürünümüzün kaliteli olduğu ve pazarda önemli yer tutacağı tarafımıza iletildi” şeklinde konuştu.

Başkan Hacısalihoğlu, BİOİNOVAS çatısı altında karayemiş ve zifin çiçeğiyle ilgili çalışmaların da yürütüldüğünü belirterek, “Bu iki önemli ürünümüzün de kanser, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak etken maddelere sahip olduğu tespit edildi. Bu konularda da çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.