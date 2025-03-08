8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Trabzon’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Biz Farkındayız Ya Siz?’ temalı farkındalık programına katıldı. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda ayrıca Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar, protokol üyeleri, kadın dernekleri temsilcileri ve çok sayıda kişi yer aldı.

Programın başlangıcında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamını artırmaya ve kadınları ekonomiye kazandırmaya yönelik yürüttüğü Anadoludakiler Hediyem Trabzon Projesi için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile protokol imza töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve DOKA tarafından açılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanan proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi. 7 milyon 843 bin TL’lik destek verilecek Anadoludakiler Hediyem Trabzon projesi ile; Trabzon kimliğine uygun olarak tasarlanan hediyelik eşyaların prototipleri hazırlanacak, marka tescilleri yapılacak. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi bünyesinde takı tasarım alanındaki ürünler için üretim atölyesi ve hediyelik eşya deposu kurulacak. 18-35 yaş arası, kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü mezunu veya kuyumculuk teknolojisi alanında eğitim almış dezavantajlı kadınlar, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi bünyesinde kurulan üretim atölyesinde Trabzon kimliğini yansıtan marka tescilli prototip ürünleri tanıyacak ve üretime dahil edilecek.

"Trabzon en iyi iller arasında"

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Genç, Trabzon’da geçen yıl kadına şiddet nedeniyle herhangi bir cinayet olmadığına vurgu yaparak, "Şehrimiz kadına şiddet konusunda Türkiye’de en iyi iller arası yer alıyor. İnşallah bu konuda da şehrimiz örnek olacak. Trabzonlu kadınlarımızdan gelen talepler üzerine seçimlerde söz vermiştim. Gerek kooperatiflerimiz gerekse bireysel üretim yapan kadınlarımıza satış konusunda garanti sağladık. Şu anda 74 kadınımız evde üreterek ailesine ekonomik anlamda destek sağlıyor. Bu sayı talebe göre artabilir. Ürettiklerini yine biz satış garantisi ile beraber alıyoruz, onların ev ekonomilerine de destek oluyoruz. Hep birlikte bu toplumu daha ileriye taşımak için adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program kapsamında özel gereksinimli çocukların annelerinden oluşan koro sahne alırken, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’nin üretim bölümünde hazırlanan el emeği ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği, "Biz Farkındayız Ya Siz" temalı insan haklarıyla ilgili piyes gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Program ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ortahisar Belediyesi’nden Kadınlar Günü’nde anlamlı sergi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ortahisar Belediyesi’nde sanatçı Harun Yavruoğlu’nun karikatürlerinden oluşan ‘Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Sıfır Tolerans Sergisi’ açıldı.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen serginin açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuğba Kaya, Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit, Ortahisar Belediyesi kadın meclis üyeleri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ve davetlilerin yanı sıra merhum Harun Yavruoğlu’nun eşi Hacer Yavruoğlu ile aile üyeleri de katıldı.

Serginin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kadınların bütün dünyada çeşitli baskı ve haksızlıklara maruz kaldığına dikkati çekerek, "Bu durum, sadece Türkiye’ye özgü değil, maalesef bütün dünyada kadınlara yönelik bu konu gündemde. Türkiye’deki rakamlara baktığımda, gerçekten dehşet verici bir manzara ile karşılaştım. Geçen yıl 422 kadınımızın zorbalıkla, işkenceyle öldürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. 422 büyük bir rakam. Kadınlara yönelik bu şiddetin temelinde ise kadınların en yakınındaki insanlar var, bu da gerçekten çok üzücü" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kaya, eşi Tuba Kaya ve davetliler, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi salonunda ayrıca Mor Pazar’ın üretici kadınlarının workshop çalışmalarından oluşan ürünler de sergileniyor.