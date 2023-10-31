Trabzon’da jandarma ve polisten ortak kaçak tütün ve sigara operasyonu düzenlenirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesi Çukurçayır ve Gazipaşa mahallelerinde H.T. (42), Z.T.(37) isimli şahısların ülkede bulunması ve satışı yasak olan elektronik sigara ve kaçak nargile tütünü sattıkları, ev ve eklentilerinde ürettikleri kaçak sigaraları piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ve polis ekipleri, tütün ve çay tespit köpeği ‘Payda’nın da katıldığı eş zamanlı operasyonda, 2 adet tam otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet tütün kurutma cihazı, 56 bin adet boş makaron, 29 bin 600 adet kaçak üretilmiş sigara, 26)kg tütün, 86 kg bandrolsüz/kaçak nargile tütünü, 397 Paket bandrolsüz/kaçak sigara, 233 Adet elektronik sigara, 74 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili H.T. ve Z.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.