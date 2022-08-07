Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin 3’üncü döneminde de işçiler enflasyona ezdirilmedi. Göreve geldiği günden itibaren tüm personelinin daha iyi şartlarda çalışması için imkânlarını seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yüzde 78,62 oranında zamma imza attı.

TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren çalışanlarının maaş zammı ve sosyal haklardan en üst düzeyde faydalanmaları için tüm imkânlarını seferber ediyor. İlk günden itibaren personelin yanında bir tutum sergileyen Başkan Zorluoğlu, Hizmet İş Sendikası ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Trabel, Turkuaz, Tulaş, Trabsu, Kent ve Trabitaş anonim şirketlerinde çalışan 3 bin 11 işçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İşçilerin zamlı maaşlarından bu ay yararlanacağı ve en düşük maaşın 8 bin ila 9 bin lira arasında değişeceği öğrenildi.

PERSONELİMİZİN MUTLU OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, işçi-memur ayrımı yapmadan tüm çalışanların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek, “Bizim için personelimizin mutlu olması çok önemli. Sendika ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında 1 Temmuz 2020 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında emekçimizin kazançlarını iyileştirerek hak ettikleri maaş zammını vermiştik. Şimdi de imza attığımız zam oranı ile işçilerimizi enflasyona ezdirmemeye gayret gösterdik” dedi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI AİLEMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ

Çalışanlar mutluysa kendilerinin de mutlu olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Her fırsatta dile getirdiğim gibi çalışma arkadaşlarımızı kendi ailemiz gibi görüyor ve onların mutlu olduğu bir ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Onlar mutluysa biz de mutluyuz. Doğal afetlerde, kar yağışlarında, altyapı ve yol çalışmalarında ve diğer tüm alanlarda mesai arkadaşlarımın nasıl çalıştığını, nasıl emek verdiğini bizzat gözlemliyorum. Tekrar söylüyorum onlar mutlu ise biz de mutluyuz. Bizim işçimiz mutlu ise kentimiz de mutlu olur” ifadelerini kullandı.

KAPLAN: BAŞKANIMIZ HER ZAMAN BABACAN TAVIR SERGİLİYOR

Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Kaplan da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladığımız ilk günden günümüze kadar, Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm taleplerimize elinden geldiğince hep olumlu karşılık verdi. Bizlere her zaman babacan tavırla yaklaştı. Bizleri anlamak için dinlerken, hep daha fazlası için tüm imkânları zorladı. Bu zor süreçte bile çalışanına sonuna kadar destek olan bir Belediye Başkanı ile çalışma imkânı bulduğumuz için bizler de kendimizi şanslı hissediyoruz” diye konuştu.

KAPLAN: ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Başkan Zorluoğlu’nun her zaman sorunun değil, çözümün parçası olmaya gayret gösterdiğini de dile getiren Kaplan, “İşçinin yüzü gülerse Başkanın da yüzü güler, Başkanımız yine işçinin yüzünü güldürdü. İşçi kardeşlerimiz, sorunun değil çözümün parçası olan Başkanımızın duacısı olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na minnet ve şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.