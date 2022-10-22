Alınan bilgiye göre, Rize’den Trabzon istikametine gitmekte olan Yahya Birinci (50) yönetimindeki Range Rover marka 61 ACC 481 plakalı lüks jip, Yalıncak mahallesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkulukları da kırarak DSİ 22 Bölge Müdürlüğü‘nün bahçesine uçtu.

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