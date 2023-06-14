Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde 2020 yılında fındığa alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla dikilen salep fidelerinden ilk hasat yapıldı.

İlçenin Akçiriş mahallesinden Hanife Özcan, Geyikli mahallesinden Hanife Bayraktar ve Üzümözü mahallesinden Çağlar Özdemir’e ait oluşturulan bahçelerde 2020 yılında salep fidanının Trabzon’da toprakla buluşması sağlandı. Geçen 3 yılın ardından ilk hasatta gerçekleştirildi.

Şalpazarı Ziraat Odası Başkanı Ali Bayraktar, fındık üreticilerine alternatif ürün oluşturmak için bir süredir yürüttükleri çalışmalar kapsamında güzel sonuçlar almaya başladıklarını söyledi. Bayraktar "İlçemizde kültür mantarcılığı, seracılık, salma tavukçuluk, aronya fidan dağıtımı ve değişik konularda atılımlar yaptık. Fakat bu atılımlarda üreticilerimizle ikinci aşamaya geçemedik. Trabzon’da ilk defa Şalpazarı ilçesinde 3 çiftçiyle getirisi yüksek olan salep dikimi için önceden toprak tahlillerini yaptığımız 20 metrekarelik alanlarda, 3 bahçede, ekimini 2020 yılında yapmıştık. Bu salep bahçelerimizin Akçiriş mahallesinde bulunan Hanife Özcan’ın bahçesini Şalpazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamalı örnek bahçe olarak belirledik. Projemizi 20’şer metrekareden 3 çiftçimizle yürütüyoruz. Diktiğimiz bu salep bitkisini Mayıs ayının sonunda hasat etmeşe başladık. Değerli çiftçi kardeşlerimiz ile bu bahçeleri yeniden düzenleyerek tekrar dikimini yaparak ilçemizde ilk defa uygulamasını yaptığımız bir ürünü aynı yıl ikinci defa dikmeyi başardık" diye konuştu.

Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan ise, "Salep üretiminin coğrafi olarak dar bir alanda yapıldığında ilçe ekonomisine katma değeri yüksek bir ürün olacak" dedi.